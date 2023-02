Nördlingen

Verzögerungen am Bau: Auf Nördlingens To-Do-Liste fehlen noch viele Häkchen

Noch immer ist am Hohlen Schänzle in Nördlingen eine Baustelle. Wegen Lieferschwierigkeiten wird der Straßenbau erst dieses Jahr erledigt.

Plus Der Estrich kam nicht, die Leerrohre auch nicht: Zahlreiche Projekte der Stadt Nördlingen haben sich 2022 verzögert. Über Millionen, die nicht ausgegeben werden konnten.

Es soll Menschen geben, die können sich über To-Do-Listen so richtig freuen. Haben sie einen Punkt erledigt, dann machen sie ein Häkchen dahinter - wieder etwas geschafft. Würde man die To-Do-Liste der Stadt Nördlingen des vergangenen Jahres anschauen, dann gäbe es da nicht allzu viele Haken: Die Abwicklungsquote betrug 2022 gerade einmal 39,21 Prozent. Liegt es am fehlenden Personal in der Stadtverwaltung?

