Viele Partner unterstützen die Demo gegen Rechtsextremismus in Nördlingen

Beginn des Protests am kommenden Sonntag, 4. Februar, ist um 14 Uhr vor dem Rathaus in Nördlingen. Auf einen Protestzug folgen diverse Reden.

Eine Demo unter dem Motto "Alle zusammen. Für Demokratie und Vielfalt" findet am kommenden Sonntag, 4. Februar, in Nördlingen statt. Veranstalter ist das Bündnis für Demokratie und Vielfalt, ein loser Zusammenschluss von Grüne-Jugend, Jusos, Solit (die Jugendorganisation der Linken) und den Jungen Liberalen, zudem sind auch die Grünen selbst mit dabei, wie Kreisvorsitzende Elisa Pfaff auf Anfrage unserer Redaktion sagt. Unterstützt wird die Demo aber noch von vielen anderen mehr.

Unter anderem sind der DGB Donau-Ries, die Frauenliste, die evangelische Kirchengemeinde Nördlingen, die evangelischen Pfadfinder, die Diakonie, die Lebenshilfe, die Katholische Jugendfürsorge, die Arbeiterwohlfahrt, die Eigner Angels, der katholische Frauenbund, der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth, Transition Town, die PWG Nördlingen, die ÖDP, die Stadt Nördlingen, die katholische Arbeitnehmerbewegung und der Kreisjugendring Kooperationspartner. Alle demokratischen Parteien seien eingeladen worden, die Aktion zu unterstützen, sagt Pfaff. Beginn der Veranstaltung vor dem Nördlinger Rathaus ist um 14 Uhr.

Kundgebung gegen rechts in Nördlingen

Nach ersten Redebeiträgen soll sich der Demonstrationszug in Richtung Schrannenstraße in Bewegung setzen. Danach geht es über die Löpsinger Straße und die Eisengasse wieder zurück zum Marktplatz, wo weitere Redner auftreten. Auf der Bühne werden laut Pfaff Vertreter der Organisatoren, Oberbürgermeister David Wittner, Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer, Dekan Gerhard Wolfermann, SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, eine Vertreterin des katholischen Frauenbundes, DGB-Kreisvorsitzender Wolfgang Peitzsch sowie Sigried Atzmon stehen und sich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenden.

Ursprünglich sei man von rund 500 Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung ausgegangen, sagt Grünen-Kreisvorsitzende Pfaff. Doch nachdem, was man in Dillingen am vergangenen Wochenende bei der Demo beobachtet habe, könnten auch noch ein paar Menschen dazukommen: "Ich bin guter Dinge, dass wir viele Leute sind, die gemeinsam ein deutliches Zeichen für unsere Demokratie und für eine vielfältige Gesellschaft setzen." Hintergrund für die Veranstaltung sind die Recherchen von Correctiv. Demnach haben sich unter anderem Vertreter der AfD bei einem geheimen Treffen in Potsdam mit Plänen auseinandergesetzt, wie deutsche Staatsbürger mit Zuwanderungsgeschichte dazu gedrängt werden können, Deutschland zu verlassen.

Pfaff rechnet damit, dass die Veranstaltung in Nördlingen insgesamt rund eineinhalb Stunden dauern wird. Am Wochenende wird auch in Augsburg und Aalen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Beginn auf dem Augsburger Rathausplatz ist am Samstag, 3. Februar, um 14 Uhr. Die Veranstaltung in Aalen beginnt am gleichen Tag um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. An der Demonstration in Dillingen nahmen am vergangenen Samstag 1300 Menschen teil.