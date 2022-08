Vier Opferstöcke in Nördlinger Kirche aufgehebelt

Ein unbekannter Täter hebelt vier Opferstöcke in einer Nördlinger Kirche auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Im Zeitraum vom 04.08.2022, 10.30 Uhr bis 05.08.2022, 10.15 Uhr hat ein unbekannter Täter dem Polizeibericht zufolge vier Opferstöcke in einer Kirche am Marktplatz in Nördlingen aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entnommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09081/2956-o bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)