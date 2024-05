Vier prügelnde Männer beim Stabenfest

Einer der Männer beschädigt im Zorn ein Wohnmobil. Die Polizei bittet um Hinweise zur Schlägerei.

Vier junge Männer haben sich am Montagabend auf dem Stabenfest in Nördlingen geprügelt. Die Polizei bemerkte bei einer Fußstreife die Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit drei weiteren 20-Jährigen in einen Streit. Dieser Streit endete in einer Schlägerei, bei der die drei Beteiligten leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Der Täter flüchtete. Einer der drei jungen Männer ärgerte sich so sehr über den Vorfall, dass er vor Wut gegen ein Wohnmobil schlug und dieses dabei beschädigte. Der junge Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Schlägerei und dem Täter. Diese werden unter Telefon 09081/2956-0 entgegengenommen. (AZ)