Vier schottische Fußballfans schwärmen in der BBC von Kultwirt "Aris"

Die Fußballfans tourten während der Europameisterschaft im Wohnmobil durch Deutschland. Besonders gefallen hat es ihnen allerdings in Nördlingen.

Wer niemals bei Kultwirt Aris am Tresen gesessen ist, kennt Nördlingen nicht. Insofern haben David, Ronald, Alistair und James alles richtig gemacht. Die vier schottischen Fußballfans haben auf ihrer Reise von Stadion zu Stadion in Nördlingen einen Stopp eingelegt und die drei wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besucht: den Daniel, die Gerd-Müller-Statue und Aris' Kneipe "Neue Welt". Was sie aber vom durchschnittlichen Touristen unterscheidet, ist ein Interview.

Ein Reporter hat die Fußballfans nämlich zu ihren Erfahrungen während der Europameisterschaft und mit den Deutschen im Speziellen befragt. Es war nicht irgendein Reporter, sondern einer der British Broadcasting Cooperation, kurz BBC, der öffentlichen Rundfunkanstalt Großbritanniens. Das Interview wurde gefilmt, auf dem Video ist zu sehen, wie drei der Fans in ihren Trikots mit Kopfhörer samt Mikro auf der einen Seite einer Biergartenbank sitzen, der Journalist im lockeren Jeanshemd auf der anderen. Vermutlich fand das Interview auf einem Campingplatz statt, die Vier waren schließlich mit dem Wohnmobil unterwegs.

Vier schottische Fans schwärmen von Nördlingen

Entscheidend ist, was die Schotten sagen. "The Germans have been absolutely fantastic" - "Die Deutschen waren absolut fantastisch", schwärmen sie. Ein richtiges Turnier könne man derzeit bei der Europameisterschaft erleben, die UEFA und die FIFA sollten sich das anhören, meinen die Fans. Sie hätten "the time of our life", quasi die beste Zeit ihres Lebens. Und dann kommen sie auf die schönen "small villages" in Deutschland zu sprechen - also die schönen kleinen Dörfer - darunter Nördlingen.

Ab diesem Punkt geraden die Schotten richtig ins Schwärmen. So sehr, dass jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin aus Nördlingen das Herz aufgehen muss. Eine "absolute fantastic night" hätten sie bei Aris gehabt, erzählen die Fußballfans: "It was absolutely brilliant" - es war also absolut genial. Und dann noch die tolle Stadtführung zu Gerd Müller: "fantastic memorys" - fantastische Erinnerungen hätten sie. Und ganz stolz berichten die Fans auch, dass ihr Foto in der Lokalzeitung - also den Rieser Nachrichten - erschienen sei.

Schon vor zwei Jahren hat Nördlingen einen Briten-Boom erlebt. 3300 Übernachtungen gingen damals allein auf das Konto der Touristen aus Großbritannien. Vielleicht lösen David, Ronald, Alistair und James einen erneuten Ansturm von der Insel auf den Rieskrater aus. Dort ist man gewappnet. Mögen die Schotten in München die Alkoholbestände eines ganzen Cafés vernichtet haben, Aristidis "Aris" Stefanidis hatte in Nördlingen genug im Vorrat für vier feierwütige Schotten. Das Lob gibt er gerne an die vier Fußballfans zurück: "Das waren super Leute. Die haben viele Lieder gesungen und keinen Streit gesucht."