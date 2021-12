Nördlingen

vor 46 Min.

Vier Studenten setzen Zeichen gegen Nördlinger Corona-Protestzug

Plus Wieder ziehen Menschen durch die Nördlinger Innenstadt. Auf den Protest folgt eine Gegendemo. Die Beschränkungen könnten bayernweit Schule machen.

Rund 900 Menschen sind am Montagabend bei einem Spaziergang durch die Nördlinger Innenstadt gezogen und haben gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Angaben der Polizei wurden zehn Verstöße gegen die Verordnung der Infektionsschutzmaßnahmen zur Anzeige gebracht, in fünf Fällen seien Personen wegen fehlender Einsicht und Kooperation von der Versammlung ausgeschlossen worden. Ansonsten sei es friedlich gewesen und die überwiegende Mehrheit habe Masken getragen, so die Beamten. Doch gerade auf dem Marktplatz konnten Mindestabstände kaum eingehalten werden, immer wieder waren Personen ohne oder mit nicht richtig getragener Maske zu sehen. Und es gab auch Gegenstimmen zu der Aktion.

