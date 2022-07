Vierstellige Schäden bei Unfallfluchten in Nördlingen

Am Dienstag und Mittwoch kommt es in Nördlingen zu Unfällen mit geflüchteten Fahrern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Unbekannte haben am Dienstag und Mittwoch unabhängig voneinander in Nördlingen geparkte Autos angefahren und sind von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um die Schäden zu kümmern. In der Voltzstraße fuhr ein Unbekannter einen blauen Opel Zafira an. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher die hintere Tür sowie das Heck der Fahrerseite. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zwischen 8.15 Uhr und 12 Uhr wurde in der Hinteren Reimlinger Gasse ein schwarzer Mini Cooper beschädigt. Dabei stieß der Unfallverursacher laut Polizeibericht gegen die hintere Stoßstange, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. In beiden Fällen bittet die Inspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ)