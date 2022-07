Vierstelliger Schaden: 40-Jährige übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto

Am Mittwochvormittag übersieht eine Autofahrerin in Nähermemmingen einen anderen Wagen. Beide Autos stoßen zusammen.

Eine 40-jährige Autofahrerin hat am Mittwochvormittag in Nähermemmingen einen Unfall mit vierstelligem Schaden verursacht. Laut Polizeibericht befuhr sie den Ährenweg, übersah an der Kreuzung Am Strichgraben aber einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-Jährigen. Dadurch kam es zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)