Ein neues Geschäft zieht in den Laden der früheren Bäckerei Moll

Ein Leerstand in Nördlingen wird besetzt: In der Innenstadt folgt ein Kleidungsgeschäft auf die insolvent gegangene Bäckerei. Wann die Eröffnung geplant ist.

Über der Tür steht noch der Schriftzug: Moll – Bäckerei und Konditorei. Doch Brezen und Torten gehen schon seit Ende Mai 2023 nicht mehr über die Theke am Schäfflesmarkt, das Unternehmen musste vor rund einem Jahr Insolvenz anmelden. Laut früheren Aussagen des Insolvenzverwalters war die Bäckerei zu schnell gewachsen und so mussten die insgesamt 20 Filialen schließen, unter anderem am Schäfflesmarkt. Auch wenn die Fenster noch mit braunem Packpapier verhängt sind, so kündigt doch schon ein Logo den neuen Mieter an.

Das Second-Hand-Geschäft Vintage Allstars zieht ein. Bereits 2023 hatte das Geschäft für kurze Zeit einen Pop-up-Store in der Straße Bei den Kornschrannen betrieben. Doch jetzt soll es nicht nur eine Lösung auf Zeit werden, wie Gründer Jonas Kilian im Gespräch mit unserer Redaktion verrät: "Es ist als etwas Dauerhaftes geplant." Bei den Kornschrannen sei von Anfang an klar gewesen, dass es nur eine Sache für ein, zwei Monate werden sollte. "Es war eigentlich der Gedanke, dass man wartet, bis sich was anderes findet. Und der Laden hat sich jetzt ergeben", sagt Kilian.

Nördlingen: Vintage Allstars zieht in frühere Filiale der Bäckerei Moll

Er habe sich das Geschäft angeschaut und zugesagt. Jetzt müssten noch ein paar Kleinigkeiten in den Räumen erledigt werden bis es dann an den Einzug gehen kann, schildert der Gründer. Öfen und weitere Utensilien der Bäckerei seien schon nicht mehr vor Ort gewesen. An Einrichtung habe er durch vergangene Pop-up-Stores schon einiges zusammen, auch die Verwandtschaft habe schon manches Mobiliar beigesteuert.

Der Gedanke von Gebrauchtwaren zieht sich also auch hier durch die Firmenphilosophie – kein Wunder, war dies ja ausschlaggebend für das Entstehen von Vintage Allstars. "Das war hauptsächlich der Gedanke bei der Gründung, dass man gebrauchte Sachen nicht wegschmeißt, sondern schaut, was man gebraucht kaufen kann", so Kilian. Im neuen Geschäft soll es gebrauchte Kleidung der "gehobeneren Klasse" geben. Die Preise richten sich auch danach, wie oft etwas produziert wurde: "Ist es einfach ein seltenes Band-T-Shirt, das nur an einem Tag produziert wurde oder eine Massenauflage?" So könne ein seltenes Stück auch mal 200 Euro kosten, der Durchschnittspreis liege aber zwischen zehn und 50 Euro. Es soll aber auch einen Bereich mit ganz preiswerter Kleidung geben. Kilian sagt, man kaufe auch Kleidung an.

Wann genau die Eröffnung ist, kann der Hohenaltheimer noch nicht sagen, das hänge davon ab, wie lange nun die kleineren Arbeiten im Geschäft dauern. "Realistisch ist, von drei bis vier Wochen zu reden." Mit einem Online-Shop fing alles an, dann gab es auch temporäre Läden in München und Augsburg, Kilian sagt: "Jetzt ist Vintage Allstars bereit für einen festen Laden."

