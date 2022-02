Volle Glasflasche in Nördlingen an die Hauswand geworfen

Nicht nur die Fassade des Hauses wurde beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag, gegen 3.15 Uhr, eine volle Glasflasche gegen eine Hauswand geworfen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat in der Baldinger Straße in Nördlingen.

Der Putz des Einfamilienhauses in Nördlingen wurde beschädigt

Die Fassade des Einfamilienhauses wurde beschmutzt, der Putz leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)