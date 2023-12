Nördlingen

Vom Geburtstagsgeschenk zum Roman: "Abseits des Urteils" in Nördlingen

In Nördlingen drehte sich am Mittwochabend alles um die Buchpräsentation von "Abseits vom Urteil". Mitgewirkt haben: (von links nach rechts) Pflegerin Regina Schiele, Autor Peter Urban, Protagonist Matthias Küffner, Schauspieler Wolfgang Fierek, Moderator Christof Öhm und Verleger Matthias Steinmeier.

Das Buch "Abseits vom Urteil" ist am Mittwoch in Nördlingen vorgestellt worden. Zu Gast war Wolfgang Fierek, der sich im Goldenen Buch Nördlingens verewigt hat.

Ein passendes Geschenk für einen 50. Geburtstag zu finden, ist nicht immer einfach. Vor diesem Problem stand auch der Autor Peter Urban: Sein Freund Matthias Küffner feierte heuer den runden Geburtstag. In einer schlaflosen Nacht überlegte sich Urban für Küffner einen kurzen Text zu schreiben. Küffner, der mit einer unheilbaren Muskelkrankheit, einer spinalen Muskelatrophie, geboren wurde, ist von dem Geschenk begeistert. Aus dem Text ist ein Buch entstanden, "Abseits vom Urteil", welches am Mittwochabend in Nördlingen vorgestellt wurde. Etwa 150 Gäste erleben einen Abend mit emotionalem Ende, das zum Nachdenken anregt.

Gerade mal fünf Jahre alt sollte Matthias Küffner werden. Das prognostizierten die Ärzte bei der Diagnose, kurz nach seiner Geburt. Mittlerweile hat der Utzmemminger die Prognose um 45 Jahre überschritten. Als Peter Urban, der unter anderem als freier Mitarbeiter für die Rieser Nachrichten tätig ist, vor etwa drei Jahren ein Porträt über Küffner schrieb, lernten sich die beiden kennen. Seitdem hätten sie eine "ziemlich enge Verbindung", sagt Urban im Nördlinger Kino. In seinem Buch verpackt er Teile von Küffners Vita in eine Kriminalgeschichte, in der Küffner und seine Assistentin Regina Schiele das Rätsel des plötzlichen Todes eines neuen Assistenten lösen müssen.

