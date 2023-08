Nördlingen

Wein-Römer und selbst hergestellter "Slime": Das gab es auf dem Altstadtflohmarkt

Plus In Nördlingen wurde am Samstag innerhalb der Stadtmauern gefeilscht, die Altstadt war für den Verkehr gesperrt. Was mancher suchte und andere fanden.

Von Matthias Link

Gut erhaltenes Geschirr und Besteck, Wein-Römer im Set, verschiedene Gartenwerkzeuge – allerlei Gebrauchtes liegt auf den improvisierten Verkaufstischen in den Straßen und Gassen der Nördlinger Altstadt aus. Bereits vor dem offiziellen Beginn um neun Uhr herrscht an diesem Samstagmorgen großer Andrang. Der Himmel ist bewölkt, optimales Flohmarktwetter.

In der Deininger Straße liegen an einem Stand mehrere analoge Fotoapparate mit verschiedenen Objektiven aus. Hinter dem Tisch steht die Altstadtbewohnerin und frühere Berlinerin Hannelore Jaster, die dort gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin noch weitere Dinge verkauft: Kleidung, Bücher, Modeschmuck – wie an zahlreichen anderen Ständen. Die Kameras seien alle technisch überprüft worden, versichert sie. Dass alle drei Generationen gemeinsam einen Flohmarktstand betreiben, habe bei ihnen Tradition. Von dem Erlös würden sie schön essen gehen oder Urlaub machen, erzählt Jaster.

