Nördlingen

vor 17 Min.

Von den Kulturtagen bis zu den Residenzkonzerten: Endlich wieder Klassik

Plus Das Jahr 2022 ließ ohne Corona-Beschränkungen das Rieser Kulturleben wieder aufleben. Die Menschen hatten sich nach den Musikveranstaltungen gesehnt.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Das musikalische Jahr begann mit den Rieser Kulturtagen am 8. Mai mit Barockmusik in der Kirche von Klosterzimmern mit dem Ensemble Saltimbocca. Am 12. Mai war in der Synagoge Hainsfarth das Jüdische Kammerorchester München zu Gast. An weiteren geistlichen Orten traten am 15. Mai in der Klosterkirche Mönchsdeggingen der Frauenchor Donna Canta und am 22. Mai in der Pfarrkirche Wemding das Männer-Gesangsquartett Viva Voce auf. Am 28. Mai gab es in St. Salvator Nördlingen in einem Orgelkonzert Werke von Josef Haas, dem aus Maihingen stammenden Komponisten und ehemaligen Münchner Hochschulprofessor, und am 28. Mai in der Auhausener Klosterkirche einen "Telemann Dialog" des Ensembles Concerto Inspirato mit Barockinstrumenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen