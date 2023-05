Nördlingen

Von Elefant bis Einhorn: Tierische Besuche in Nördlingen

Plus Das Kunstwerk "Bärenfalle" wird in Nördlingen im Stadtgraben zu sehen sein. 1729 gab es in der Stadt einen gefährlichen Zwischenfall mit einem Bären.

Wenn die Nördlinger die Sau rauslassen, kann das kriegsentscheidend sein – so lehrt es die Geschichte. Die Legende von der Sau, die im 15. Jahrhundert durch ihr Schubbern am Löpsinger Tor den Verrat der Torwächter offenbart und die Stadt vor dem heimtückischen Überfall des Grafen Hans von Oettingen bewahrt haben soll, gehört heute zu den identitätsstiftenden Momenten der Stadthistorie und darf bei keiner Stadtführung fehlen. In früheren Zeiten gesellten sich zu den frei laufenden Schweinen in Nördlingens Gassen nicht nur andere Nutztiere wie Hühner und Gänse, sondern auch eine ganze Menge Hunde.

Im Spätmittelalter gab es in jedem Haushalt mindestens einen Hund. Ihre Zahl – und damit ihr Gebell – nahm mit der Zeit so überhand, dass der Stadtrat im Jahre 1659 eingriff und Hundefänger anstellte. Sie hatten nächtliche Streuner ohne Weiteres zu erschlagen. Bereits seit 1500 ist in Nördlingen ein Hundspeitscher nachweisbar, dessen Aufgabe einzig darin bestand, den besten Freund des Menschen während des Gottesdienstes aus der Kirche zu befördern. Wie die Gemälde holländischer Meister aus jener Zeit belegen, waren die trockenen und offenbar leicht zugänglichen Kirchenräume damals willkommene Tummelplätze für die Vierbeiner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

