Von jung bis alt, von konservativ bis links: Breites Bündnis bei Demo in Nördlingen

Plus Tausende Menschen sind bei der Demonstration für Demokratie und Vielfalt dabei. Die Redner betonen, wie wichtig es ist, jetzt für die gemeinsamen Werte einzustehen.

Von Martina Bachmann

Selten sind so unterschiedliche Gesellschaftsgruppen gemeinsam für eine Sache eingestanden: In Nördlingen hat am Sonntagnachmittag eine Demonstration für Demokratie und Vielfalt stattgefunden. Senioren, Jugendliche und Familien mit kleinen Kindern kamen, Linke und Konservative standen Seite an Seite auf dem Marktplatz, Gläubige und Atheisten liefen gemeinsam durch die Stadt. Es war die erste Demo dieser Art im Landkreis Donau-Ries. Mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten die Organisatoren bei ihren ersten Planungen gerechnet. Gekommen waren so viele, dass sich eine Art Menschenkette durch die Nördlinger Innenstadt zog.

Denn als die letzten Demonstrantinnen und Demonstranten vom Marktplatz wegliefen, kamen die ersten dort bereits wieder an - der Zug füllte also die Eisengasse, die Löpsinger Straße, die Schrannenstraße. Rund 3000 Menschen seien zur Veranstaltung gekommen, sagte Leon Florian vom Organisations-Bündnis Demokratie und Vielfalt auf der Bühne. Der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nördlingen, Werner Mäder, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, man gehe von rund 2700 Teilnehmern aus. Der Polizeihauptkommissar sprach von einem "ganz friedlichen Verlauf", keine einzige Meldung sei bei ihm eingegangen.

