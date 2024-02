Nördlingen

06:00 Uhr

Von Kochkurs bis Graffiti: Welche Angebote es für Nördlingens Jugend gibt

Weitere Graffitis wie diese könnten in Nördlingen entstehen. So will Jugendarbeiterin Nina Thorwart zur Prävention von illegalen Graffitis beitragen.

Plus Nina Thorwart arbeitet daran, Jugendlichen vielfältige Angebote zu bieten. Ihre Projekte locken jedes Jahr Hunderte von Teilnehmern an. Was 2024 geplant ist.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Die Stadt Nördlingen hat schon immer großen Wert auf eine gute Jugendarbeit gelegt. Ihr ist es wichtig, dass für die Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen das ganze Jahr über entsprechende Angebote bereitstehen. Dafür zuständig ist die gemeindliche Jugendarbeit, die von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) getragen und derzeit in Person von Nina Thorwart koordiniert und verantwortet wird. Von ihrem Schreibtisch im Jugendzentrum an der Lerchenstraße entwickelt die studierte Soziologin und Pädagogin unterschiedliche Herangehensweisen, um die jungen Menschen mit attraktiven Aktionen anzusprechen und zu erreichen.

Oberbürgermeister David Wittner war in der vergangenen Stadtratssitzung voll des Lobes für das Engagement Nina Thorwarts. Sie habe sich inzwischen ein Netzwerk zwischen Stadtverwaltung, Schulen, Vereinen und sozialen Einrichtungen aufgebaut, das eine gute Grundlage für ihre Arbeit biete, so der OB.

