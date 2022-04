Vor 100 Jahren wurde die erste Rieser Heimatwoche abgehalten

Plus Der Heimatgedanke ist die Klammer zwischen der Rieser Heimatwoche des Jahres 1922 und den heutigen Rieser Kulturtagen. Weshalb es sich lohnt, daran zu erinnern.

Als Walter Barsig, der Vorsitzende des 1975 neu gegründeten Vereins Rieser Kulturtage, den neuen Verein vorstellte, erinnerte er an die erste Rieser Heimatwoche des Jahres 1922, der er attestierte, ein früher Vorgänger des neuen Vereins zu sein. Mit Recht, wie im Folgenden gezeigt werden soll.