Nördlingen

vor 19 Min.

Vor 50 Jahren endete die Zeit der Nördlinger Stadtpolizei

Plus Nördlingen erinnert an die Eingliederung seiner Polizei in die Landespolizei vor und an deren Tradition. Da wurde schon mal die Straßenbeleuchtung abgeschaltet, um zum Einsatz zu rufen.

Von Michael Eßmann

Fast auf die Stunde genau fünfzig Jahre, nachdem die Knabenkapelle mit dem großen Zapfenstreich das Ende der Stadtpolizei feierlich beendete, lud die Stadt Nördlingen am Freitagnachmittag die vier ehemaligen Nördlinger Stadtpolizisten in die Bundesstube des Rathauses, um diesem Ereignis zu gedenken.

