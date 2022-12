Vor Autofahrt Marihuana konsumiert

Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer in Nördlingen. Der fährt unter dem Einfluss von Drogen.

Ein Mann ist am Donnerstag unter Drogenenfluss in Nördlingen Auto gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle in der Händelstraße stellten die Beamten gegen 17 Uhr bei einem 48-jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum fest, wie es im Polizeibericht heißt. Der Mann hatte vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert und muss nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ)

