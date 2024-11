Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 16 Uhr in der Hofer Straße in Nördlingen ereignet. Laut Polizeibericht übersah eine 42-Jährige mit ihrem Auto beim Einbiegen einen vorfahrtsberechtigten BMW. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. (AZ)

