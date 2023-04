Vorfahrt genommen: Zwei Personen werden leicht verletzt

Ein 29-Jähriger übersieht ein anderes Fahrzeug und biegt ab. Der Mann kollidiert mit einem anderen Auto.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Nördlingen beim Linksabbiegen vom Nähermemminger Weg in den Inneren Ring ein anderes Auto übersehen, wie die Polizei berichtet. Die vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrerin bog vom Inneren Ring in den Nähermemminger Weg ab, im Einmündungsbereich kollidierten die Autos miteinander. Die 18-Jährige und deren Beifahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000. (AZ)

