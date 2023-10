Vorfahrt missachtet: E-Bike Fahrer stürzt und verletzt sich

Als ein Autofahrer in die Augsburger Straße einbiegen will, übersieht ihn ein E-Bike Fahrer. Dann kracht es.

Zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Auto ist es am Donnerstagnachmittag in Nördlingen zu einer Kollision gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 72-jährige Pedelec-Fahrer auf der Augsburger Straße stadtauswärts, als er einen Mann in seinem Auto übersehen haben soll, der von links aus einer Einfahrt kam und nach rechts in die Straße abbiegen wollte.

Der Radfahrer hätte ihm laut Polizeibericht die Vorfahrt gewähren müssen, tat dies jedoch nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am E-Bike und von circa 1000 Euro am Auto. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.