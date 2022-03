Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Eine junge Frau missachtet die Vorfahrtsregelung. Daraufhin kommt es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto. Die Erwachsenen, sowie die Kinder werden nicht verletzt. Doch es entsteht ein hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei hat eine 35-jährige am Freitag-Nachmittag gegen 14.00 Uhr die Kaiserwiese von der Unterführung her kommend in Richtung Kaufland-Parkplatz befahren. An der Kreuzung zur Verbindungsstraße, die zum Reitverein "Sankt Georg" führt, missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Nach dem Zusammenstoß waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In den Fahrzeugen befanden sich jeweils noch zwei Kinder. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein insgesamt ein Sachschaden von geschätzt 20. 000 Euro. (AZ)