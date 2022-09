Bald ist Stadtmauerfest – in den Nördlinger Straße ist die Vorfreude spürbar

Überall in Nördlingen geht es rund - die Vorbereitungen auf das Historische Stadtmauerfest sieht man an fast jeder Ecke. Welche Arbeiten dort noch erledigt werden.

Überall in Nördlingen wachsen Buden und Unterstände aus dem Boden, in fast jeder Ecke wird gewerkelt und gehämmert. Im Gespräch ist viel Vorfreude zu vernehmen. Auf dem Kohlenmarkt entstehen gleich mehrere Hütten gleichzeitig, dort schlägt der Heimatverein Mündling sein „Lager“ auf. Vorstand Martin Gehring lässt sich gerne unterbrechen: „Sie haben sich gleich den herausgesucht, der am meisten rumsteht“, sagt er und lacht, während er natürlich nicht untätig ist, sondern mit einer übergroßen Plane hantiert. Historische Handwerke wollen die Vereinsmitglieder zeigen, Besenbinden, Klöppeln, Buchbinden, Drechseln und Tröge bauen.

Alles wie früher, ganz klar, sogar Butter wird in einem Butterfass von Hand gemacht. Eine komplette Birke wird vollständig verwertet: Nachhaltigkeit aus einer Zeit, lange bevor das Wort modern wurde. Dazu gibt’s Kaffee, Kuchen und selbstgebraute Mündlinger Liköre.

Michael Mack und Thomas Schiele vom Bauhof in Nördlingen werkeln seit mehr als drei Wochen für das Stadtmauerfest. Foto: Peter Urban

Michael Mack und Thomas Schiele vom Nördlinger Bauhof sind schon seit drei Wochen überall in der Stadt unterwegs und helfen, da, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel im Hof des Hallgebäudes, wo letzte Hand an der Rückwand eines Standes angelegt werden muss. Sie wollen sich auch nicht lange stören lassen: „Es muss weitergehen!“ Nur soviel: Obwohl sie drei Wochen vor und mindestens zwei Wochen danach, „rund um die Uhr“, mit dem Stadtmauerfest beschäftigt sind, freuen sie sich auf das historische Wochenende. „Natürlich gehe ich hin, natürlich gewandet und natürlich nehme ich meine Familie mit“, sagt Michael Mack, „wir freuen uns alle darauf.“

Zimmerer Johann Blank auf den noch unbehauenen Stämmen. Foto: Peter Urban

Am Weinmarkt ist ein Kleinlaster der Firma Eigner zu sehen, von dem Holz abgeladen wird. Seit 7 Uhr morgens sind Johann Blank und seine Kollegen auf den Beinen, um alles vorzubereiten, sodass man dort das Zimmererhandwerk von früher demonstrieren kann. „Wir werden Brunnen bohren, sägen wie anno dazumal und sogar Balken hacken und als Bauholz vorbereiten.“ Dazu sind schon große, noch rohe Holzstämme (Eiche und Douglasie) abgeladen worden, die dann am Wochenende fachmännisch bearbeitet werden. „Jeder, der mag, kann mithelfen“, sagt Johann Blank, „und jede und jeder kann bei uns nach Herzenslust Nägel reinhauen – nicht mit dem Mundwerk, sondern mit dem Hammer.“ Nägel mit Köpfen machen jetzt schon alle, die wohl noch bis Freitagnachmittag auf den Beinen sind, damit das Stadtmauerfest starten und ein großes Erlebnis für alle Besucher werden kann.

Lesen Sie dazu auch