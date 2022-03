Nördlingen

Vorhang auf: Zwei Fernsehstars kommen nach Nördlingen

Plus In Nördlingen soll es ab dem kommenden Herbst wieder ein Theaterprogramm geben. Drei Stücke werden nachgeholt, drei weitere stehen neu auf dem Plan.

Von Martina Bachmann

Zurück in die Nach-Corona-Normalität: Das ist in diesen Tagen die Richtung der bayerischen Politik. Wie am Dienstag bekannt wurde, fällt im Freistaat ab dem kommenden Sonntag nun auch großteils die Maskenpflicht in Innenräumen. In Nördlingen schlägt man die gleiche Richtung ein. Das Stabenfest soll stattfinden und für die Theaterfreunde wird es ab dem kommenden Herbst wieder ein Programm mit Abonnement geben. Sechs Stücke werden zu sehen sein.

