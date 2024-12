Vorlesewettbewerb an der Realschule Maria Stern

Der diesjährige Lesewettbewerb der sechsten Klassen an der Realschule Maria Stern wurde von drei Schülerinnen und Schüler eröffnet, die außer Konkurrenz, in ihrer Muttersprache aus ihrem Lieblingsbuch vorlasen. Dabei wurde polnisch, brasilianisch und ukrainisch vorgetragen. Die Jury bestehend aus Mattis Lehmann (Buchhändler), Angelika Stühler (ehemalige Deutschlehrkraft), Maria Wittner (Lesepatin), Christine Staudenmaier (Elternbeirätin), Anna-Lena Eichelmann (Siegerin des Vorjahres) und Eva von Roda (Leiterin der Fachschaft Deutsch) war von dieser besonderen Idee begeistert. Im Anschluss daran lasen die jeweiligen Vorlesekandidaten eine dreiminütige Passage aus ihrem vorbereiteten Buch und in der zweiten Runde zwei Minuten aus dem Fremdtext von Liza Szabo mit dem Titel: „Marie Bot – Ein Kindermädchen zum Aufladen“ vor. Als Jahrgangsstufensieger konnte sich letztendlich Max Strauß aus der Klasse 6b durchsetzen. Wobei zu betonen ist, dass alle Finalisten eine hervorragende Leistung zeigten. Max Strauß wird die Realschule Maria Stern Nördlingen nun im weiteren Verlauf des Wettbewerbs auf regionaler Ebene vertreten.

