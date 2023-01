Vorsicht Verkehrsbehinderungen: Wo in Nördlingen 2023 gebaut wird

Plus Mitten in Nördlingens Innenstadt wird eine wichtige Kreuzung umgestaltet. Zudem gibt es eine Baustelle, die die Zufahrt zum Krankenhaus zeitweise einschränkt.

Die gesperrte Drehergasse hat so manchem Auto- und Lastwagenfahrer im Jahr 2022 den letzten Nerv geraubt: Wenn in der Nördlinger Altstadt gebaut wird, dann gibt es aufgrund der Einbahnstraßen schnell Verkehrsbehinderungen. Die bleiben auch 2023 nicht aus. Die Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung Nördlingen hat einige Projekte auf ihrer Agenda, wie ihr Leiter Michael Bauhammer unserer Redaktion gegenüber sagt. Insbesondere eine Baustelle innerhalb der Stadtmauern wird den Verkehr massiv beeinträchtigen.