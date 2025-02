Vortrag: Die Zukunft unserer Lebensmittel

Die Stadt Nördlingen und die Rieser Volkshochschule Nördlingen bieten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dein Planet. Deine Stadt. Und Du.“ einen inspirierenden Vortrag mit Professor Giulia Formici von der Universität Parma an. Im Rahmen der Città Slow Bewegung widmet sich die Expertin dem Thema „Die Zukunft unserer Lebensmittel: Das Recht auf Nahrung zwischen Nachhaltigkeit und Innovation“ und beleuchtet dabei aktuelle Herausforderungen sowie zukunftsweisende Lösungsansätze in der nachhaltigen Ernährung. Der kostenfreie Vortrag findet am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr in der Alten Schranne in Nördlingen statt. Weitere Informationen gibt es bei der Rieser Volkshochschule Nördlingen, Marktplatz 20, Nördlingen, oder auf der Website www.rieser-volkshochschulen.de. (AZ)