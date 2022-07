Vortrag gibt Einblicke in jüdische Familiengeschichten aus Nördlingen

Plus Andrea Kugler und Werner Eisenschink berichteten in der Halle des Stadtmuseums über jüdische Familiengeschichten aus Nördlingen.

Der Historische Verein für Nördlingen und das Ries präsentierte mit den Referenten Andrea Kugler, seiner Vorsitzenden und Leiterin des Nördlinger Stadtmuseums, und Werner Eisenschink, „in der Szene“ bestens eingeführten Lokalhistoriker, „Jüdische Familiengeschichten aus Nördlingen“.