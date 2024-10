Der Vortrag von Werner Eisenschink „Bürgermeister Dr. Hausmann und weitere NS-Prominente in Nördlingen“ am Mittwoch, 16. Oktober, muss leider entfallen. Der Referent bietet aber einen Ersatztermin im kommenden Jahr an. Er wird dann wie gewohnt im Jahresprogramm des Historischen Vereins veröffentlicht werden. (AZ)

