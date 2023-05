Vortrag zur Ausstellung der "Eucharistischen Wunder" in St. Josef

Im Juni und Juli ist die internationale Ausstellung in der Pfarrkirche St. Josef zu sehen. Auch ein Vortrag ist geplant, um die Welt von Carlo Acutis zu beleuchten.

Im November vergangenen Jahres hat in der Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter in Nördlingen der erste Teil der internationalen Ausstellung über „Die Eucharistischen Wunder in der Welt von Carlo Acutis“ stattgefunden. Initiiert wurde das Konzept dieser Ausstellung durch Carlo Acutis, einem Menschen, der schon in ganz jungen Jahren das Sakrament der Eucharistie zum Mittelpunkt seines Lebens machte. Bereits mit elf Jahren begann er, Erzählungen von eucharistischen Wundern zu sammeln und im Internet zu veröffentlichen, wie es in einer Mitteilung heißt. Leider erkrankte er als Jugendlicher und verstarb bereits 2006 mit 15 Jahren an Leukämie. Schon im Jahre 2020 wurde Carlo selig gesprochen; sein Grab ist in Assisi.

Seit 2002 plante Carlo Acutis eine Ausstellung zu bekannten und wenig bekannten eucharistischen Wundern. Das Konzept wurde auf Drängen vieler Priester weiterentwickelt, sei doch die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie eine Kernaussage des katholischen Glaubens. Die Ausstellung war mittlerweile schon in tausenden Pfarreien auf allen fünf Kontinenten zu Gast.

Zweiter Teil der Ausstellung wird in St. Josef in Nördlingen gezeigt

Schon der erste Teil der Ausstellung im November letzten Jahres in St. Josef überraschte und begeisterte viele Besucher durch viele erstaunliche und belegte Wunder zum Thema, die auf großen Roll-ups den Besuchern übersichtlich und ansprechend in das Thema führen. Im Juni dieses Jahres nun werden mit dem zweiten Teil der Ausstellung 24 weitere eucharistische Wunder vorgestellt.

Ausgestellt ist auch das eucharistische Wunder von Nördlingen aus dem Jahr 1381. Bei der Ausgabe der Sterbesakramente in einem Privathaus kam es zu einem Unglück, bei dem eine Hostie verloren ging, die aber später nach einem Brand aus der Asche unversehrt geborgen werden konnte. Zur Erinnerung wurde dort eine Kapelle errichtet, die später die Keimzelle für ein Kloster und unsere Salvatorkirche war.

Ausstellung von Carlo Acutis ist bis 2. Juli zu sehen

Die Ausstellung in St. Josef in Nördlingen dauert vom 18. Juni bis zum 2. Juli. Der Eintritt ist frei, die Kirche St. Josef ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Ergänzend zur Ausstellung komme ein ausgewiesener Experte, Pfarrer Tobias Brantl, der aus Ehingen am Ries stammt und bereits im vergangenen Jahr die Ausstellung eröffnete. Nun kommt er nochmals für einen Vortrag nach Nördlingen, um die Welt von Carlo Acutis und seine Faszination für eucharistische Wunder näher auszuleuchten. Der Vortrag ist für Sonntag, 25. Juni, im Pfarrsaal in St. Josef um 18 Uhr geplant. (AZ)