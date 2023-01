Nördlingen

vor 54 Min.

Wachstum nach harten Zeiten: Die Schwaben Präzision wird größer

Plus Nach harten Corona-Jahren konnte die SPN neue Kunden überzeugen. Die Getriebe werden digital und informieren frühzeitig, was bei der nächsten Wartung ansteht.

Von Martina Bachmann

Es ist noch nicht allzu lange her, dass es bei der SPN Schwaben Präzision in Nördlingen Kurzarbeit gab. Dem Getriebe-Spezialisten brach auch wegen der Corona-Krise ein Drittel des Umsatzes weg - wer baut schon neue Flugzeuge, wenn keines mehr fliegen darf? Ein Haustarif wurde bei dem Traditionsunternehmen eingeführt, die Beschäftigten arbeiten seither unter anderem mehr fürs gleiche Monatsentgelt. Da mag es überraschen, was SPN entlang der B466 noch in diesem Jahr vorhat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

