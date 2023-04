Nördlingen

06:00 Uhr

Wärmepumpen einbauen: So groß muss der Abstand zum Nachbarn sein

Plus Die Bundesregierung will die Heizungswende und setzt auf Wärmepumpen. Doch welche Regeln gelten, wenn man ein solches Gerät auf seinem Grundstück aufstellen will?

Von Gitte Händel

Das Ziel der Bundesregierung ist klar: In Deutschland soll künftig ohne Öl oder Gas geheizt werden. Deshalb soll ab dem kommenden Jahr jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Was bedeutet: Auch im Ries werden viele Hausbesitzer auf Wärmepumpen setzen müssen. Doch wo und wie dürfen diese Geräte überhaupt eingebaut werden?

Für die meisten Bauherren beziehungsweise Hausbesitzer sind Luft-Wasser-Wärmepumpen relevant, ihr Anteil liegt bei circa 80 Prozent. Sie sind nicht genehmigungspflichtig. Anders sieht es mit Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen aus, die Grundwasser nutzen. Sie benötigen eine Genehmigung durch das Landratsamt Donau-Ries. Weitere Informationen finden sich auf dem Portal des Landkreises (www.donau-ries.de/landratsamt) unter dem Stichwort „Thermische Nutzung“.

