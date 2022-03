Wagen zerkratzt: 2500 Euro Schaden

Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem in Nördlingen am Sonntag ein geparkter Wagen zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Am Sonntag ist in der Bergerstraße in Nördlingen in der Zeit zwischen Mitternacht und 13 Uhr ein schwarzer Mercedes rundherum zerkratzt worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 2500 Euro. Hinweise zu der Täterin oder dem Täter werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)