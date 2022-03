Nördlingen

18:15 Uhr

"Waldis Pizza Kanal": Wie ein Nördlinger YouTubes Pizzawelt aufmischt

Plus Sebastian Maletzke produziert seit 2019 Videos rund ums Pizzabacken. Deren Erfolg ist ein Segen für seinen Online-Shop. Über einen Hype und neue Ziele des Nördlingers.

Von Verena Mörzl

Natürlich muss diese Geschichte mit einer Reise nach Neapel beginnen. Doch damit wären auch schon alle Klischees bedient, die einem für einen Pizza-YouTuber so einfallen würden. Was ein Nördlinger innerhalb weniger Jahre erreicht hat, gibt es in der Region so bislang nicht. 2017 begann Sebastian Maletzke, in seiner selbst umgebauten Ape Pizzen auf Feiern zu backen. Zwei Jahre später startete er seinen YouTube-Account "Waldis Pizza Kanal". Sein erstes Video erreicht in diesen Tagen die Eine-Million-Aufrufe-Marke. Sein neuer Online-Shop für alles rund um die Pizza ist quasi über Nacht mindestens genauso erfolgreich geworden. Der 30-jährige Nördlinger, überwältigt von den Rückmeldungen, hat bereits das nächste Projekt im Ofen.

