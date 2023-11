Warntafel schleudert auf der B25 von Lkw in Gegenverkehr: Zeugen gesucht

Zwischen Nördlingen und Möttingen verliert der Fahrer eines Sattelzugs eine Warntafel und trifft ein anderes Auto. Der Schaden: rund 5000 Euro.

Einen nicht ganz unerheblichen Schaden hat eine lose Warntafel auf der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, verlor sie der Fahrer eines Sattelzuges am Montag gegen 17 Uhr. Die Warntafel wurde in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen die vordere Stoßstange eines weißen Pkw. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Ob der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte, ist bislang unklar, da er sich von der Unfallstelle entfernte. Es wird um Hinweise zu dem Lkw gebeten, diese werden bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegengenommen.

Außerdem hat sich am Montag eine weitere Unfallflucht im Raum Nördlingen ereignet. Am Weinmarkt oder am Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Ulmer Straße wurde gestern zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr ein geparkter roter Pkw Renault an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1700 Euro entstand. Der Unfallverursacher kam laut Polizei seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)