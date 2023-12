Nördlingen

Warum das Nördlinger Ausflugslokal Alte Bürg schließen muss

Plus Nach zwölf Jahren hören die Gastronomen Tanja Simovic und Andreas Schenkenhofer in der Alten Bürg auf. Gründe gibt es viele – wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar.

Von Nicolas Friese

In der Winterzeit wird es etwas ruhiger um das Nördlinger Ausflugslokal Alte Bürg: Dort, wo im Sommer normalerweise die Gäste im Biergarten Platz nehmen, liegt Anfang Dezember Schnee. Von Bierbänken und Besuchern ist keine Spur. Auch im Gasthaus geht es ruhiger zu, im Winter hat das Restaurant nur an Wochenenden geöffnet. Ab dem neuen Jahr schließt das Lokal ohne Aussicht auf Wiedereröffnung. Die Pächterin Tanja Simovic sitzt in der Gaststube, im Kamin in der Ecke flackern die Flammen eines Feuers. Sie erzählt von den vergangenen zwölf Jahren im Ries und aus welchen Gründen das Gasthaus jetzt erst mal geschlossen wird.

Angefangen hat das Abenteuer im Ries für Simovic 2012. Im März übernahm die Restaurantmeisterin gemeinsam mit ihrem Mann, dem Jäger Andreas Schenkenhofer, das Gasthaus Alte Bürg. Wirtschaftlich gesehen sei das Restaurant "ein Fass ohne Boden", sagt Simovic. "Ich sehe für die Zukunft keinen Sinn." Von den Kunden und Kundinnen seien traurige Reaktionen gekommen – für viele sei das Gasthaus zu "einem zweiten Zuhause geworden". Simovic sagt, für sie und ihren Mann gehe ein Lebensabschnitt zu Ende. Oftmals wurde im Nördlinger Stadtrat über den Verkauf der Alten Bürg diskutiert.

