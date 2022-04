Warum die Drehergasse in Nördlingen komplett aufgerissen ist

Plus Die Drehergasse in Nördlingen ist gesperrt, die Bauarbeiten dauern wohl bis August. Für die Einzelhändler ist das die nächste Belastung.

Der Straßenbelag in der Nördlinger Drehergasse ist weg. Vom Brettermarkt aus zieht sich ein langer, rund 1,5 Meter tiefer Graben in die Straße hinein. Darin liegen blaue und orange Rohre, je eins für Wasser und Gas. Eigentlich hieß es, dass die Drehergasse abschnittsweise zur Baustelle werden soll. Doch Martin Bickelein erklärt, warum nun doch die ganze Straße aufgerissen wurde.