Warum die Feuerwehr eine Frau mit der Drehleiter aus St. Georg holte

Plus Ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz ereignet sich am Samstag am Nördlinger Marktplatz. Stadtbrandmeister Andreas Tegeler erklärt die Hintergründe.

Wohl nirgends ist am Samstagmittag in Nördlingen mehr los, als rund um St. Georg: In der Vorweihnachtszeit stehen die Marktstände am Rathaus, Bürgerinnen und Bürger erledigen ihre Einkäufe, Touristen bummeln durch die Stadt. Inmitten dieser Lage musste die Feuerwehr am Samstag einen aufsehenerregenden Einsatz absolvieren. Eine Frau hatte auf dem Daniel wohl einen Schwächeanfall und musste schließlich mit der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs ins Freie gebracht werden. Wie der Einsatz ablief.

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr über den Notfall informiert, gleich an mehreren Ecken rund um St. Georg parkten Autos der Einsatzkräfte: Rettungsdienst, Notarzt und die Einsatzleitung der Feuerwehr standen am Obstmarkt, ein weiteres Fahrzeug der Feuerwehr parkte am anderen Ende der Kirche am Kriegerbrunnen. Doch das wichtigste Fahrzeug fuhr um kurz nach halb elf zum Ort des Geschehens: der Einsatzwagen mit der Drehleiter.

