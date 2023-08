Warum die Medizinischen Technologen in den Donau-Ries-Kliniken so wichtig sind

Die Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries machen auf ein besonderes Berufsfeld aufmerksam. Die Technologen spielen laut gKU eine Schlüsselrolle in der Diagnostik.

Die Medizinischen Technologen für Radiologie (MTR) am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen erstellen mithilfe verschiedener Methoden Aufnahmen und sorgen dafür, dass krankhafte Veränderungen sichtbar werden. Die Ärzte können dann daraus die richtigen Schlüsse für die weitere Behandlung ziehen. Die Donau-Ries Kliniken sind technisch dafür ausgestattet. In Donauwörth und Nördlingen stehen moderne Computertomographen (CT) zur Verfügung. Diese Geräte ermöglichen hochauflösende Bilder in hoher Geschwindigkeit.

Szenenwechsel: Plötzlich muss alles sehr schnell gehen. „Gerade wurde von der Notaufnahme ein Patient mit akutem Schlaganfall angemeldet,“ erklärt MTR-Chefin Manuela Drzycimski. Eine MTR bereitet sofort alles am neuen CT des Stiftungskrankenhauses vor und nimmt Kontakt mit dem Teleradiologen auf. Zeitgleich kümmert sich ihre Kollegin um das Kontrastmittel, welches dem Patienten mit einem Hochdruckinjektor verabreicht wird. Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute, um bleibende Schäden zu verhindern, erklären die MTR.

So sieht der Arbeitsalltag eines Medizinischen Technologen aus

Sofort wird der Patient von den Mitarbeitern der Notaufnahme und in Begleitung des Arztes ins CT gebracht, wie es weiter in einer Unternehmensmitteilung heißt. Die Kolleginnen der Radiologie übernehmen alles Weitere. Sie lagern den Patienten auf den CT-Tisch und erstellen in wenigen Sekunden Schichtaufnahmen vom Gehirn. Ist auf den Bildern noch keine Schädigung des Gehirns sichtbar, können bleibende Schäden durch eine schnelle Diagnostik und Behandlung vermieden werden. „Wir sind oft gefordert, haben eine große Verantwortung. Ohne uns gibt es keine Diagnostik und ohne Diagnostik keine Behandlung.

Wir helfen den Patienten im Team mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und der Technik, in die die Donau-Ries Kliniken konsequent investieren“ freut sich die Chefin der Nördlinger Röntgenabteilung, die für ihren Beruf werben möchte. Medizinische Technologen für Radiologie sind ausgesprochen wichtige und im Gesundheitswesen sehr gefragte Mitarbeiter. Voraussetzung für eine Ausbildung ist die Mittleren Reife oder Abitur. Drei Jahre dauert die Ausbildung in Theorie und Praxis, die an speziellen Fachschulen stattfindet, die an Kliniken wie zum Beispiel Ingolstadt, Nürnberg oder Ulm angegliedert sind. Die Ausbildung wird mit etwa 1100 Euro monatlich vergütet und mit einem Staatsexamen abgeschlossen. Ausgebildete MTR sind gefragt und erhalten ein gutes Gehalt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nähere Informationen zum Berufsbild gibt es im Internet unter www.mtawerden.de und https://donkliniken.de/klinik-noerdlingen/abteilungen-und-leistungen/diagnostik-und-therapie/. (AZ)