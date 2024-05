Warum die Post in Nördlingen geschlossen war

In den vergangenen Tagen stand so mancher Kunde in Nördlingen bei der Post vor verschlossenen Türen. Das Problem ist aber wieder behoben.

Die Filiale der Postbank und der Schalter der Deutschen Post in der Nördlinger Bürgermeister-Reiger-Straße sind seit Dienstag wieder geöffnet. Kundinnen und Kunden standen in den vergangenen Tagen vor verschlossener Tür. Dort war ein Aushang angebracht: Als Grund der vorübergehenden Schließung wurde eine „technische Störung“ genannt. Ein Pressesprecher der Postbank informiert nun genauer über den Hintergrund der Störung.

In der Mitteilung heißt es: „Tatsächlich war unsere Filiale wegen eines Ausfalls der Datenleitung unseres Providers geschlossen. Die Datenleitung ist sowohl für die SB-Geräte (Selbstbedienungsgeräte wie Geldautomaten, Anm. d. Red.) als auch für die Kassensysteme und die Computer in der Filiale erforderlich, deshalb konnten wir nicht öffnen. Auch der Geldautomat und das Service-Terminal im SB-Bereich funktionierten deshalb nicht.“ Die Datenleitung habe am Dienstagvormittag erfolgreich wiederhergestellt werden können. Die Packstation der Post vor der Filiale sei von diesem Ausfall der Datenleitung nicht betroffen gewesen und habe durchgehend funktioniert.

Die Deutsche Post in Nördlingen war nicht zu erreichen

Dass der Schalter der Deutschen Post auch nicht betrieben werden konnte, hängt mit dem System der Partnerfilialen zusammen. Die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört, und die Deutsche Post sind seit vielen Jahren zwei verschiedene Unternehmen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages zusammenarbeiten, wie der Pressesprecher erklärt. Die Deutsche Post betreibe bundesweit nur noch wenige eigene Filialen an prominenten Standorten. Alle anderen Filialen, die Kundinnen und Kunden gemeinhin als "Post-Filiale" bezeichneten, werden von Kooperationspartnern der Deutschen Post betrieben. In der Regel seien dies Geschäfte des Einzelhandels. Die Mitarbeiter dort seien Beschäftigte des jeweiligen Betreibers. Die Postbank ist laut dem Pressesprecher der größte Partner der Deutschen Post und bietet in ihren Filialen auch Post- und Paketdienstleistungen an. Mitarbeiter am „Post-Schalter“ in der Bürgermeister-Reiger-Straße sind folglich Beschäftigte der Postbank.

Über die Störung der vergangenen Tage seien Postbank-Kunden auch über das Internet informiert worden, so der Sprecher. Unter www.postbank.de/filialen stehe tagesaktuell, ob und wie die Filialen geöffnet seien. Abweichungen bei den Öffnungszeiten seien mit einem roten Ausrufungszeichen gekennzeichnet. Dort finde man auch eine interaktive Karte, auf der man sich den Weg zur nächsten Filiale zeigen lassen könne.