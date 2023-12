Nördlingen

12:10 Uhr

Warum ein Minderoffinger eine Krippe für das Nördlinger Kloster Maria Stern baut

Plus Das Kloster Maria Stern in Nördlingen bekommt heuer eine Weihnachtskrippe. Gebaut wird sie von dem Krippenbauer Leonhard Rauwolf: So sieht es in der Werkstatt aus.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Sie liegt etwas versteckt: Von einer kleinen Gasse im Marktoffinger Ortsteil Minderoffingen biegt man in einen Hof ein, von dem es in einen Stadel geht. Die Rede ist von der Werkstatt von Leonhard Rauwolf. Der Minderoffinger baut schon seit mehr als 20 Jahren in seiner Freizeit Krippen, seit drei Jahren ist er Rentner. Heuer baut er eine für die Kapelle im Kloster Maria Stern in Nördlingen. Krippen haben dort Tradition, die jedoch seit geraumer Zeit pausieren muss.

Es war eine spontane Entscheidung, die Leonhard Rauwolf zum Krippenbauen gebracht hat: Im Jahr 2000 entschied sich der Minderoffinger, damals 44 Jahre alt, einen Kurs an der Krippenbauschule in Innsbruck zu besuchen. Mittlerweile verbringt er die meiste Zeit in seiner Werkstatt in Minderoffingen: In einem großen, lichtdurchfluteten Raum mit Holzparkett baut der 67-Jährige Krippen. Auf einem Tisch, der in der Mitte des Raumes steht, befindet sich das Gerüst einer Krippe: "Hier muss der Leim noch trocknen", sagt Rauwolf. Aus einer Stereoanlage sind Weihnachtslieder zu hören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen