Warum einer positiven zweiten Mess'-Hälfte nichts im Wege steht

Plus Die Zeit der Nördlinger Mess' ist bald vorbei. Zur Halbzeit ziehen die Beteiligten ein erstes Fazit. Klar ist aber auch, dass die heiße Phase noch ansteht.

Von Nicolas Friese

Werner Schwarzer vom Reise- und Verkehrsbüro Schwarzer aus Nördlingen war überrascht: "Erstaunlich ist, dass die Busfahrer sehr zufrieden sind und nächstes Jahr wieder fahren wollen". Er ist der Betreiber des Mess'-Bus und bietet je nach Ort zwischen 18 und 20 Uhr an beiden Samstagen und am Freitag eine Fahrt zum Nördlinger Volksfest an. Gebucht werden kann die Fahrt online - zwischen 20 und 23 Uhr würden die meisten dann ihre Rückfahrt nach Hause buchen, sagt Schwarzer. Mit sechs Linien werden 48 Rieser Gemeinden angefahren. "Auch wenn das Angebot nicht so viel genutzt wird wie 2019, sind wir sehr zufrieden", sagt Schwarzer. Zufrieden mit der diesjährigen Mess' sind viele, wie die Halbzeitbilanz zeigt.

Oberbürgermeister Wittner: Super Bedingungen für eine gute Mess'

Im Weinzelt auf der Nördlinger Kaiserwiese standen am Mittwochvormittag vier Bierbänke hintereinander angereiht. Die Vertreter der verschiedenen Bereiche, die auf der Mess' dabei sind, zogen eine erste Bilanz. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner sprach als Erster. "Die Bedingungen für eine gute Zeit sind gut: Das Wetter stimmt und die Besucherinnen und Besucher sind zufrieden", erzählte er. "Wenn die zweite Hälfte so wird wie die erste, dann wird es super."

