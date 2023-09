Nördlingen

15:47 Uhr

Warum fliegt am Donnerstag ein Düsenjet mehrmals über das Ries?

Ein Learjet (helles Flugzeug) ist am Donnerstag mehrmals am Himmel über Nördlingen zu sehen.

Plus Am Donnerstag ist mehrmals ein sogenannter Learjet am Rieser Himmel zu sehen. Was hinter dieser Art von Flugzeugen steckt und warum sie eingesetzt wurden.

Von Verena Mörzl

Trotz der Nähe zu Neuburg sind Eurofighter heutzutage selten am Himmel über dem Ries zu sehen. Weitaus unbekannter sind sogenannte Learjets - zumindest über Nördlingen. Eigentlich werden diese Flugzeuge für Trainingseinheiten der Bundeswehr eingesetzt. Am Donnerstag flog einer dieser Jets mehrmals über das Ries von Nord nach Süd und umgekehrt. Nur mit einem Training hatte es diesmal nichts zu tun.

Wie der Geschäftsbereichsleiter Aviation der Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) mitteilt, handelte sich am Donnerstag um Flugvermessungen. Damit der Luftverkehr in Deutschland sicher abgewickelt werden kann, stellen Flugsicherungsunternehmen die Navigationsinfrastruktur zur Verfügung. So erhalten Hubschrauber und Flugzeuge nach Angaben des Bundesamts für Flugsicherung die notwendigen Informationen, um auch in der Luft den richtigen Weg zu finden. Alle Navigationsanlagen müssen in regelmäßigen Abständen geprüft und vermessen werden. Die Flugvermessung am Donnerstag galt dem Flugplatz auf dem Lechfeld in Lagerlechfeld (Landkreis Augsburg).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen