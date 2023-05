Warum setzte die Polizei bei dem Verkehrsunfall in Nördlingen Hunde ein?

Plus Schwer verletzt wird ein 26-Jähriger am Donnerstag, als sich sein Auto mehrfach überschlägt. Jetzt steht fest, warum die Ermittler stundenlang vor Ort sind.

Unfassbares Glück hatte ein 26-Jähriger nach einem schweren Autounfall am Donnerstagmorgen in Nördlingen. Wegen erhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums kam der Mann von der Straße ab, überschlug sich mit seinem Auto mehrfach und landete schließlich auf einem Bahndamm, wie die Polizei berichtet. Die Lerchenstraße war im Berufsverkehr mehrere Stunden gesperrt und der große Döderleinparkplatz konnte nicht angefahren werden. Nun steht fest, warum die Ermittler das Gebiet noch stundenlang weiträumig absuchen mussten.

Auf Nachfrage schildert der stellvertretende Nördlinger Polizeichef Robert Schmitt, dass zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch eine weitere Person im Auto befand. Deshalb wurde sowohl ein Drohnenflieger aus Augsburg angefordert als auch ein Personensuchhund eingesetzt. Es dauerte einige Zeit, bis die Experten in Nördlingen waren. Polizisten suchten laut Schmitt die Gleise ab, mit der Drohne wurde das Gebiet weiträumig abgeflogen. Es sollte weiteren Angaben zufolge ausgeschlossen werden, dass irgendwo nahe des Unfallbereichs noch eine verletzte Person liegt.