Nördlingen

vor 31 Min.

Warum strömt Gas aus einer LNG-Tankstelle in Nördlingen?

Gas entweicht an der LNG-Tankstelle in Nördlingen.

Plus Gasmangel und Klimakrise: Dass aus einer Tankstelle im Gewerbegebiet Steinerner Mann Gas abgelassen wird, sorgt für Verwunderung.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

In der Markham-Straße im Gewerbegebiet Steinerner Mann Ost in Nördlingen wird aus dem Tank einer Flüssigerdgas-Tankstelle immer wieder Gas abgelassen. Eine größere Wolke ist dann über dem Gewerbegebiet zu sehen. LNG besteht größtenteils aus Methan. Der Treibhauseffekt wird durch Methan begünstigt, es ist 25-mal schädlicher als Kohlenstoffdioxid. Ein Leser wendet sich wegen des abgelassenen Gases an unsere Redaktion, weil er meint, dass in Zeiten, in denen Gas als Mangelware betrachtet wird, der Vorgang der Baywa-Tankstelle zu hinterfragen ist – mal ganz abgesehen von der Klimakrise. Die Baywa bezieht auf RN-Nachfrage Stellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

