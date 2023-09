Was bei den Veranstaltungen von "Nördlingen verbindet" geboten ist

Am 21. September ist Welt-Alzheimertag – es ist der Auftakt für viele Programmpunkte, um darauf aufmerksam zu machen, aber auch für unbeschwerte Stunden.

Die Veranstaltungsreihe „ Nördlingen verbindet“ geht im September und Oktober 2023 in die zehnte Runde: Seit 2014 veranstaltet die Stadt Nördlingen auf Initiative des Diakonischen Werks Donau-Ries jährlich eine Veranstaltungsreihe, um die Demenz-Krankheit, von der weltweit etwa 55 Millionen Menschen betroffen sind, mehr in den öffentlichen Blickpunkt zu rücken.

Vorträge, gesellige Nachmittage aber auch Informationsveranstaltungen sollen für Betroffene und für Angehörige von Betroffenen Gelegenheit bieten, sich aus erster Hand zu informieren oder auch einige Stunden unbeschwert zu genießen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Ein Gottesdienst in der Nördlinger Spitalkirche in einfacher Sprache ist geplant

Die „Memory Stunde“, ein Programmpunkt im Rahmen der Veranstaltungsreihe, beginnt am Welt-Alzheimertag am Donnerstag, 21. September, um 9.30 Uhr in der Diakonie (Kreuzgasse 1-3, Nördlingen).

Am Donnerstag, 28. September, 15 Uhr, gibt es einen Gottesdienst in einfacher Sprache für Seniorinnen und Senioren (gerne mit Begleitung) in der Spitalkirche.

Eine Vielzahl an Personen haben das Programm von „Nördlingen verbindet“ aufgestellt. Foto: Kristina Dederer, Stadt Nördlingen

Weitere Programmpunkte sind:

Freitag, 29. September, 9 Uhr: „Wohlfühlfrühstück“ für Seniorinnen und Senioren, in Zusammenarbeit mit der Liselotte-Nold-Schule im Atrium des Altenheims St. Vinzenz. Das Frühstück soll eine kleine „Auszeit“ bieten. Telefonische Voranmeldung bis zum 22. September bei der Stadt (Telefon 09081/84-154).

Montag, 2. Oktober, 14 Uhr: „Kirchenführung in der Spitalkirche“



Mit zehn Terminen in Folge immer mittwochs vom 4. Oktober bis 13. Dezember (nicht am 1. November) jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr im Haus der Kirche: Schulung für pflegende Angehörige und Sorgende von Menschen mit Demenz an. Anmeldung bis zum 30. September bei der Diakonie Donau-Ries (Telefon: 09081/2907060).

(Telefon: 09081/2907060). Freitag, 6. Oktober, 16 Uhr, Stadtbibliothek Nördlingen : Vorstellung der beiden Apps „DemenzGuide“ und „Nui – die PflegeleichtAPP“.

: Vorstellung der beiden Apps „DemenzGuide“ und „Nui – die PflegeleichtAPP“. Samstag, 7. Oktober 2023 und am Samstag, 21. Oktober 2023, je von 11 bis 14.30 Uhr, Kaiserwiese: Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren mit eigenem Pkw. Telefonische Anmeldung bis zum 1. Oktober 2023 beim Seniorenbeirat (Telefon 09081/3237 oder 09081/86271).

10. Oktober, 14 Uhr: Stadtspaziergang mit Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul mit Treffpunkt am Rathaus. Anschließend Kaffee und Kuchen beim Seniorenbeirat in der Polizeigasse.

mit Treffpunkt am Rathaus. Anschließend Kaffee und Kuchen beim Seniorenbeirat in der Polizeigasse. Donnerstag, 12. Oktober, Musiksaal der Liselotte-Nold-Schule, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Yoga für Seniorinnen und Senioren.

Freitag, 13. Oktober, 14 bis 16 Uhr, Sixenbräu-Stüble: Gemeinsames Singen.

Dienstag, 17. Oktober, 14 bis 16 Uhr: Rundgang über den Nördlinger Friedhof mit Dr. Wilfried Sponsel .

. 19. Oktober, Seniorenbegegnungstätte, 14 bis 16 Uhr: Fitte Hände, Handgymnastik und Co. mit Auszubildenden der Ergotherapie an der Liselotte-Nold-Schule.

20. Oktoer, 10.30 bis 12. 30 Uhr, Küche der Liselotte-Nold-Schule: Kochkurs mit telefonischer Voranmeldung bei der Stadt (Telefon 09081/84-154).

Regelmäßig stattfinden wird im Zeitraum der Veranstaltungsreihe der „Begleitete Spaziergang um die Stadt“ jeden Mittwoch, um 9.30 Uhr mit Treffpunkt am Baldinger Tor, die „Memory Stunde“ immer donnerstags, 9.30 Uhr, ab Donnerstag, 21. September, bis 30. November in der Diakonie, Kreuzgasse 1 bis 3 in Nördlingen und die Seniorengymnastik jeden Montag, 14 bis 15 Uhr Gruppe I, 15 bis 16 Uhr Gruppe II, 16 bis 17 Uhr Gruppe III in der Turnhalle, Augsburger Straße (kleine Halle). Anmeldung für die Seniorengymnastik bei der VHS Nördlingen (Telefon 09081/84-182).

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Georg der Vortrag „Gut begleiten bei Demenz – Impulse für Angehörige“ von Journalistin Peggy Elfmann. (AZ)