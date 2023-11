Nördlingen

12:10 Uhr

Was bei "Horch mol her" zum Thema Kultur in Nördlingen zur Sprache kam

Plus In der Kneipe "Alexanderplatz" in Nördlingen findet eine Kultur-Bürgersprechstunde statt. Es geht auch um die Frage: Wie wird Kultur wahrgenommen?

Von Peter Urban

"Horch mol her" heißt das Format, das Alexander Russo von der Kneipe "Alexanderplatz" seit einiger Zeit in loser Reihenfolge anbietet. Dieses Mal hatte der Wirt Dr. Franziska Emmerling, die Geschäftsführerin der Rieser Volkshochschule und Leiterin des Fachbereiches Kultur bei der Stadt Nördlingen zur "Bürgersprechstunde" geladen. Was zunächst als etwas spärliche Kulisse daherkam, lediglich ein knappes Dutzend "Bürgerinnen und Bürger" interessierten sich für das Format, entpuppte sich als überaus interessanter Abend.

Der Altersbogen spannte sich dabei von Ü20 bis Ü80 und genau das machte den Reiz der Veranstaltung aus. Die erste Frage, die Moderatorin Laura Schwetz, 25 Jahre alt, in die Runde warf, war: "Haben wir genug Kultur in Nördlingen?" Darauf entspann sich sofort eine Diskussion darüber, wer, wo und in welcher Altersgruppe Kultur in welcher Form wahrgenommen wird.

