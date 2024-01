Was das Besondere an der Jubiläums-CD der Knabenkapelle ist

Plus Eigens für die CD zum 100-Jährigen der Knabenkapelle ist ein Stück komponiert worden. Stadtkapellmeister war beim ersten Hören aber erst "blass um die Nase".

Es gibt wirklich bescheidenere Orte als die Bundesstube des Rathauses, um eine CD vorzustellen. Doch so besonders wie der Ort ist auch der Tonträger, den die Knabenkapelle zum 100. Jubiläum präsentiert. Noch dazu mit einem eigens für sie und den Anlass komponierten Auftragswerk.

„Legati“ heißt das Stück und greift damit die Tatsache auf, dass die Knabenkapelle nunmehr ein Jahrhundert lang als Gesandte beziehungsweise Botschafter (lat. legati) im Auftrag ihrer Stadt weltweit unterwegs ist. Oberbürgermeister David Wittner meinte bei der Vorstellung, dass die jetzt vorliegende CD nicht nur eindrucksvoll den derzeitigen Leistungsstand der Musiker der Knabenkapelle wiedergebe, sondern für die Musiker selbst lebenslange Erinnerungen an ihre Zeit bei der Knabenkapelle sein werden: „Mein Dank gilt allen an der Vorbereitung, Einspielung und Produktion Beteiligten, besonders den Buben der Knabenkapelle, dem Legati-Komponisten Alexander Reuber, Aufnahmeleiter Lukas Bruckmeyer, Stadtkapellmeister Oliver Körner, Michael Fischer, Armin Schneider und allen Aushilfen und Musikdozentinnen und -dozenten.“