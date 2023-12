Was den Bürgern für Nördlingens Zukunft wichtig ist

Plus Der Stadtrat verabschiedet das Leitbild für das Jahr 2030. Bürgerinnen und Bürger konnten die Reihenfolge definieren. Besonders wichtig ist ihnen dieser Punkt.

Ein Leitbild wollte sich der Nördlinger Stadtrat geben – auch, um eine Art Richtschnur für sein Handeln zu haben. Zehn Punkte haben die Kommunalpolitiker dafür erarbeitet, doch die Reihenfolge sollten die Bürgerinnen und Bürger bestimmen. Das Ergebnis der Online-Umfrage wurde jetzt in der Sitzung des Stadtrates vorgestellt.

Christina Atalay, Sprecherin der Stadt Nördlingen, berichtete, dass die Online-Umfrage 425 Besucherinnen und Besucher gehabt habe. Tatsächlich alles ausgefüllt hätten sie 221. Um folgende Punkte ging es: Finanzen, Gesellschaft, Wohnen, Daseinsvorsorge, Bildung und Betreuung, Wirtschaft und Digitalisierung, Altstadt, Nachhaltigkeit/Klima/Artenschutz, Kultur und Freizeit, Verwaltungshandeln. Als am wichtigsten beurteilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Daseinsvorsorge (91,41 Prozent). Im Leitbild steht dazu, dass es 2030 in allen Stadtteilen gleichwertige Lebensverhältnisse geben solle: "Dies garantieren die bewährten Strukturen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Stadtwerke ebenso wie die Zusammenarbeit mit fachlich versierten Partnern zur Sicherung der energetischen, digitalen, medizinischen, pflegerischen und sozialen Breitenversorgung." Die vorhandene Infrastruktur werde gepflegt und sinnvoll ausgebaut. Und weiter: "Attraktive Mobilitätsangebote des Öffentlichen Personennahverkehrs treffen auf eine breite Nachfrage."